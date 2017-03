Sheriff de Hillsborough pide ayuda para arrestar a pareja de ladrones

Desconocidos forzaron su entrada en un negocio en la comunidad de Lutz, a las afueras de Tampa, y hurtaron 3,500 dólares entre efectivo y mercancía.

Las cámaras de seguridad del local captaron a los dos ladrones el 8 de marzo y la oficina del sheriff del condado de Hillsborough divulgó las imágenes junto a una solicitud al público para que los ayude a encontrar a los responsables del robo.

Los ladrones vestían abrigos con capucha y tenían sus rostros cubiertos. Una cámara los grabó forzando una puerta con barras de metal. Otra cámara, ubicada en el interior del negocio, los grabó llevándose dinero y mercancía.

El diario Tampa Bay Times indicó que los ladrones se llevaron mil dólaress en efectivo, mil en artículos deportivos y mil quinientos en comestibles. También informó que los ladrones causaron daños estimados en dos mil dólares.

La oficina del sheriff solicitó a quienes tengan información de este hurto que llamen al 813.247.8200 o a Crime Stoppers al 1.800.873.TIPS (8477).

