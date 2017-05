Robo a mujer en cajero automático queda grabado en video

El robo a una mujer en un cajero automático quedó grabado en video, al víctima se disponía a retirar efectiv cuando fue agredida.

El Departamento de Policía de Tampa informó a través de un comunicado que el lunes 1 de mayo alrededor de la 1:30 p.m. la mujer terminaba una transacción en el cajero automático de Amscot, ubicado en 8409 N. Florida Avenue, cuando un hombre la agredió para robarle.

En la grabación de las cámaras de vigilancia, se ve cómo el hombre esperó hasta que la mujer terminó de sacar el dinero para actuar, ahora las autoridades solicitan la ayuda de la comunidad para identificar al sospechoso.

Se ha ofrecido una recompensa de 3,000 dóalres para quien ayude a identificar al hombre en el video.

Cualquier informe se puede hacer a Crime Stoppers la 1.800.873.TIPS (8477) o en línea en www.crimestoppers.com. Para recibir la recompensa se deberá llamar primero a Crime Stoppers.

Let’s help detectives identify and arrest this suspect. If you know who he is contact Crime Stoppers at… https://t.co/F24jAHKAph

— Crimestoppers TB (@crimestopperstb) May 3, 2017