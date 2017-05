Revelan la identidad de las personas que murieron ahogadas en una van, en el parque Jetty en Venice el lunes 8 de mayo.

El Departamento de Policía de Venice señaló a través de la conferencia de prensa que fue transmitida en sus redes sociales, que Carol Hayden de 64 años de edad y su padre Eugene de 88, intentaron salir de la van, mientras un oficial de la policía de Venice y otros voluntarios que se lanzaron al agua, intentaron rescatarlos, sin embargo no fue posible, las condiciones climatológicas no favorecieron y la van se hundió.

Se ha hecho público un video en el que se puede ver como la van se sale del camino, se estrella contra una banca del parque, luego se detiene, va de reversa y continúa hacia delante, conduciendo por las rocas y finalmente llega al agua.

Las autoridades continúan con la investigación y aunque se publicó el video, la policía no lo usará como evidencia en el caso.

On Monday, May 8, 2017, at 4:21 p.m. the Venice Police Department responded to a report of a vehicle that drove… https://t.co/weX4Ql0mQl

