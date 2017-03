Se triplica el número de homicidios en Charlotte

La ciudad de Charlotte en Carolina del Norte está experimentando un aumento del crimen violento en lo que va del año. El último viernes un hombre se convirtió en la víctima de homicidio número 21, una cifra que triplica los casos registrados en 2016 en el mismo periodo.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg informó que la víctima más reciente fue Michael Xavier Morris, de 28 años, quien fue baleado la madrugada del viernes 24 de marzo en el estacionamiento de un complejo de apartamentos ubicado en 1800 Prospect Drive, en la zona de North Tryon.

Dos días antes, la policía encontró el cadáver de Tyshaud Brown, un estudiante de 18 años de la escuela West Meck High School, cerca del campo de béisbol de la escuela primaria Allenbrook Elementary School.

La policía informó que Brown había sido reportado desparecido poco después de las 6 a.m. de ese miércoles 22 de marzo en la cuadra 5500 de John McGraw, pero no fue ubicado hasta pasada la 1 p.m. cuando fue hallado muerto a consecuencia de heridas de bala.

En ninguno de los dos casos la policía ha hecho arrestos ni ha señalado sospechosos.

Durante el fin de semana, un grupo residentes de Charlotte anunció que ha decidido actuar para intentar prevenir el crimen violento en la ciudad.

Según informó el canal 9 de televisión WSOCTV, cadena hermana de Mundo Hispánico, Shelton Morris dijo que ha convocado a vecinos y amigos para formar el grupo Dream Team for Peace en busca de conectar a la gente de la calle con empleo, vivienda y otras necesidades básicas para intentar prevenir que se involucren en actividades criminales.

El grupo, que planea realizar un evento en abril, también acudirá a los vecindarios para ayudar a la gente en necesidad a avanzar en el camino correcto.

En enero, Mundo Hispánico reportó la preocupación de un grupo de vecinos en el área de Sugar Creek, al norte de Charlotte, por el aumento de la criminalidad.

Silvia Sánchez, quien reside en la zona y es parte del grupo que está intentando conseguir el apoyo municipal para un proyecto de prevención de crimen, dijo que se siente insegura debido al alto índice de crimen en la zona.

“Hay mucha inseguridad en mi comunidad y la policía no reacciona a tiempo”, dijo Sánchez a Mundo Hispánico. “Después de las ocho de la noche nosotros ya no salimos, porque no hay seguridad”, añadió.