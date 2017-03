Presunto homicida de menor embarazada en San Antonio habría sido pareja de su madre

La muerte de una menor embarazada de nueve meses esta semana continúa su desenlace al revelarse que el presunto asesino y padre del bebé que esperaba era la pareja de la madre de la víctima.

Según la mamá de la menor, el sospechoso, identificado como Armando Rodrigo García-Ramires, era su pareja desde hacía siete años y también era el padre de su nieto, de 1 año de edad, y del bebé que esperaba la víctima, reportó Noticias 60 Telemundo.

“Apenas la niña me dijo que él la había violado, yo lo iba a ir a denunciar y por eso él se quiso matar”, dijo la madre de la víctima al noticiero local de San Antonio.

No quedó claro cuándo fue que la madre de la menor asesinada se enteró de que su pareja la violaba y cuándo fue que habría hecho la amenaza de reportar el abuso a las autoridades.

García-Ramires fue arrestado el lunes 6 de marzo cuando la policía respondió a un llamado por un intento de suicidio y encontrara al hombre, de 35 años, herido de bala en la boca en un lugar cercano al complejo de apartamentos donde murió la menor.

La víctima fue identificada como Jennifer Delgado, de 15 años.

“Quisiera salir corriendo”, dijo la madre en tono desconsolado a Noticias 60 Telemundo, quien no reveló su nombre. “Antes de escuchar yo el balazo, él me dijo eso, que él estaba enamorado de ella. Entonces ahora entiendo que por eso me la mató, ha de haber dicho que si no es para mí no iba a ser para nadie”, agregó.

Según el Departamento de Policía de San Antonio, García-Ramíres enfrenta cargos de pena capital por la muerte de Delgado y del bebé aún no nacido y está bajo custodia con una fianza de 2 millones de dólares.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Activista indocumentada de San Antonio brinda recomendaciones para lidiar con ICE

Hispana lucha para salir de la indigencia en San Antonio