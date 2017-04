Ladrones armados atacan varios restaurantes en menos de 24 horas en San Antonio

Menos de 24 horas después de que varias sucursales de restaurantes de comida rápida fueran asaltadas al norte de San Antonio, en Texas, la policía local dice que dos establecimientos más fueron robados la noche del sábado 22 de abril, informaron medios locales.

La policía reportó que tres hombres armados con rifles entraron a una Dairy Queen en la cuadra 9700 de Perrin Beitel cerca de las 11:30 p.m. y demandaron dinero. Los tres se llevaron una cantidad en efectivo que no fue revelada y varios teléfonos celulares de los empleados y clientes, informó el San Antonio Express-News.

Las autoridades dijeron en el lugar que creen que el asalto está conectado a tres robos que ocurrieron en el área el sábado en la madrugada. Los sospechosos encajan en la descripción de los asaltantes de esos incidentes, informó la policía al periódico.

Muy temprano por la mañana del sábado, los individuos habrían empezado su jornada de atracos a la 1:10 a.m. en un restaurante Papa John’s, de donde obtuvieron dinero en efectivo y posteriormente huyeron en un auto blanco de modelo antiguo. A la 1:20 a.m. se habrían dirigido a un Whataburger cercano y a la 1:45 a.m. terminaron robando un Taco Cabana, informó el Express-News.

Por la noche del sábado, sólo que al otro lado de la ciudad, dos hombres sacaron un arma en una sucursal de Subway en la cuadra 8800 de Culebra Road y se robaron dinero y emparedados, según la policía.

Las autoridades confirmaron que nadie resultó herido durante los incidentes pero alertaron que era solo cuestión de tiempo antes de que se registraran personas lesionadas si los sujetos seguían con sus crímenes, reportó FOX29.