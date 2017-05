Reabrirán periodo para registrarse y votar en elección del Sexto Distrito

Un juez federal ordenó este jueves que Georgia abra temporalmente la inscripción de votantes para la contienda por el escaño de congresista por el Sexto Distrito.

El juez Timothy Batten tomó la decisión como parte de un demanda interpuesta por un grupo de defensa de Washington que el mes pasado acusó a Georgia de violar la ley federal al reducir la cantidad de tiempo de los residentes para registrarse y votar.

El periodo de registro de votantes cerró el 20 de marzo de cara a la decisiva segunda vuelta entre la republicana Karen Handel y el demócrata Jon Ossoff, este 20 de junio.

El juez ordenó que la inscripción se reabra el 21 de mayo.

La demanda fue interpuesta por The Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, a nombre de cinco organizaciones civiles y de derechos electorales que argumentaron que la ley de Georgia cierra la registración de votantes dos meses antes de lo que establece la ley.

El secretario de estado de Georgia, el republicano, Brian Kemp dijo que la demanda es un esfuerzo de grupos “liberales” para atacarlo.

La elección del Sexto Distrito ha ganado atención nacional por considerarse una especie de referéndum a la gestión temprana de Donald Trump.

El demócrata Ossoff tuvo la mayoría de los votos en la primera vuelta (48%) en una localidad que por más de 30 años ha sido republicana.

Se enfrenta a la ex secretaria de estado, Karen Handel que ha hecho esfuerzos por consolidar el apoyo de los republicanos, luego de una elección en la que compitió junto a otros 10 republicanos. Uno de los que ha apoyado la candidatura de Handel es el presidente Trump, que la semana pasada participó de un evento de recaudación de fondos de la candidata en Atlanta.

Ante la decisión del juez, Ossoff no tardó en invitar a quienes puedan, a inscribirse y votar.

“Los derechos de los votantes son derechos constitucionales. Exhorto a todas las personas elegibles para votar a que se aseguren de estar registrados y que hagan que sus voces sean escuchadas el 20 de junio, y en todas las elecciones, sin importar su partido o sus tendencias políticas”, dijo el candidato demócrata por medio de una declaración a los medios de comunicación.

Hasta el momento, Handel no ha expresado su sentir acerca de la determinación del juez Batten.

Con información de The Atlanta Journal-Constitution