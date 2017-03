Una imagen que muestra a dos oficiales de la policía en Miami – uno de ellos hispano – supuestamente dirimiendo durante horas de trabajo causó revuelo en las redes sociales, informa el Palm Beach Post.

Los agentes Grettel Monge y Pedro Gonzalez habrían sido fotografiados tomando dormidos a las 4:30 a.m. en postura reclinada y con la boca abierta dentro de su patrulla, destaca el Miami New Times.

Una persona anónima con el alias ‘Joe Citizen’ mandó el miércoles al periódico varias fotos que tomó de la escena que muestran a los oficiales en reposo dentro del auto.

The cops were supposed to be keeping the area safe for residents and tourists. https://t.co/JiMHouAQed

