Una mujer residente del condado de Orange y de origen puertorriqueño, fue detenida el martes en horas de la madrugada, luego de que uno de sus tres hijos fuera encontrado deambulando por las calles del complejo de apartamentos donde residían, y por las condiciones deplorables en que la hispana tenía viviendo a sus hijos, según informó la policía de Orlando.

De acuerdo al canal 9 WFTV, cadena hermana de MundoHispánico, el menor fue encontrado la semana pasada, a las afueras del complejo de apartamentos Eagle Summit, sobre la avenida Rio Grande, pero no fue sino hasta el martes que las autoridades lograron capturar a la madre.

Nanishka Villanueva fue encontrada alrededor de la 1:30 de la madrugada del martes, divirtiéndose con un hombre en el estacionamiento de un establecimiento nocturno.

Fue una vecina quien encontró al niño y lo llevó de regreso a su apartamento, pero para su sorpresa, la madre del menor no se encontraba en la residencia y su compañera de vivienda le dijo que tampoco sabía donde estaba la mujer.

Al dar aviso a las autoridades, estas se contactaron con Villanueva, quien les dijo que se encontraba en Ocala, Florida, pero luego dejó de contestar las llamadas de la policía.

Las autoridades informaron que al entrar a la vivienda, notaron que no había comida, tampoco agua, ni electricidad en el apartamento. Asegurando también que había cucarachas en el techo y en el suelo, excremento en las paredes y un fuerte olor a orina en toda la propiedad.

Villanueva fue encontrada y arrestada cinco días después, enfrentando cargos por crueldad infantil y abuso de menor agravado.

Los tres niños -menores de 3 años- fueron llevados al Departamento de Niños y Familias, y puestos bajo custodia de otros miembros de la familia.

La compañera de vivienda de Villanueva, Georgine Gedeon, de origen afroamericano, también fue detenida por no haber reportado ante las autoridades este tipo de abuso, del cual ella tenía conocimiento.

Villanueva pagó una fianza de mil 300 dólares y pese a que quedo en libertad, esta no podrá regresar a la vivienda, ya que esta fue clausurada, y solo podrá visitar a sus hijos cuando le sea permitido.

MundoHispánico habló con la portavoz del Departamento de Niños y Familias de Florida, Christie Gray, quien nos dijo que no podían dar detalles del caso de Villanueva, ya que este aún continúa bajo investigación. Sin embargo, generalizó que este tipo de casos no ocurren necesariamente por no hacer limpieza en las casas.

“Recibimos casos de niños que viven en condiciones deplorables y no siempre es porque las residencias estén sucias, sino porque en muchos casos hay problemas de enfermedades mentales y drogadicción”, dijo Gray en una entrevista telefónica con MundoHispánico.

Un fotógrafo de nuestra cadena hermana WFTV, logró capturar algunas imágenes del interior de la propiedad y se puede observar el aspecto y las condiciones deplorables en que los menores vivían.

Vea todas las fotos aquí

