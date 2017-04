Durante el fin de semana y las primeras horas de hoy, se produjeron varios incendios forestales en diferentes condados del centro de Florida, los cuales ocasionaron el cierre de la calle 50, Colonial Drive con dirección este y algunas partes de la autopista 528.

Sin embargo, estas fueron reabiertas hoy a las 10 de la mañana, informó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés), por medio de sue cuenta de Twitter.

All road closures due to ???? are now OPEN. Included roads are SR50, SR528, SR520 and SR407

— FHP Orlando (@FhpOrlando) April 10, 2017