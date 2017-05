Niña de 9 años muerde a hombre que intentó secuestrarla y logra escapar

Una niña de 9 años que mordió a un hombre, que intentó secuestrarla el sábado en horas de la tarde, mientras ella encontraba en un parque, esta ayudando a las autoridades a hacer el retrato hablado del agresor.

La menor le dijo al canal 9 WFTV, cadena hermana de MundoHispánico, que ella fue hasta el parqueadero para guardar una cobija en el carro de sus padres, cuando un hombre se estacionó cerca de ella.

El hombre se bajó del vehículo y le preguntó si esta necesitaba que la llevara a algún lado.

“Él me dijo, ‘Vente, te voy a comprar dulces y juguetes, y todo lo que quieras de la tienda'”, dijo la menor a WFTV. “Yo dije que no, entonces él me agarró del brazo y me dijo, ‘Vamos.'”

Cuando el sospechoso le agarró la mano, la menor lo mordió.

“Cuando yo estaba pequeña, my papá me dijo que si alguien trataba de hacerme daño o secuestrarme, que tratará de morderlos porque los dientes son uno de los músculos más poderosos”, dijo la niña. “Si escuchas a tus padres, estarás más seguro y podrás defenderte.”

Gracias a esta acción, la menor logró escapar y correr hasta donde estaban sus padres para informarles de lo ocurrido.

La madre también habló con el canal WFTV y asegura estar agradecida por la manera en que su hija manejo la situación para liberarse del hombre que intentó secuestrarla.

“Simplemente estoy demasiado agradecida porque mi hija se pudo defender y no permitió que ese fuera el día más horrible de mi vida como padre”, dijo la madre de la menor.

Las autoridades revisaron las cámaras de vigilancia para captar cualquier video que pudiese mostrar el vehículo que el sospechoso conducía, el cual según la menor describió como un vehículo convertible pequeño, con líneas blancas en cada costado.

La niña de 9 años, describe al agresor como un hombre de tez blanca, entre los 50 y 60 años con ojos color marrón, un mechón gris en su cabello y señala que este tenía un dedo torcido.

Los investigadores de este caso aún no han revelado el boceto.

