Hispano ayuda a niño de 3 años que deambulaba por las calles en horas de la madrugada

Un niño de 3 años fue encontrado deambulando por las calles de un vecindario ubicado al este de la ciudad de Orlando, y fue un trabajador de un local de un restaurante de comidas rápidas, y de origen hispano, el que lo ayudó y reportó ante las autoridades.

Los empleados del restaurante Krystal, aseguran haber visto al niño caminando alrededor del lugar a las 2 de la madrugada, mientras este cargaba consigo una cobija, vestía una camiseta y tenia puesto un pañal.

Según el canal 9 WFTV, cadena hermana de MundoHispánico, los empleados del lugar auxiliaron al menor y lo trasladaron hasta sus instalaciones para evitar que este fue atropellado por algún vehículo.

Johnatan Jiménez, llamó al 911 y reportó el incidente, una vez se aseguró de que el menor estuviera bien y dentro de las instalaciones del restaurante para el cual trabaja.

“De hecho, esto me rompe el corazón”, dijo Jiménez. “Me pone mal esta situación porque me da miedo pensar que un día me puedo despertar y no ver a mi hijo en casa. Eso esta muy mal.”

El menor caminó varios metros, desde un complejo de apartamentos adyacente al restaurante, y según el reporte oficial, el pequeño se reunió con sus padres a las 4:30 de la madrugada.

Hasta el momento se desconoce si los padres del menor van a enfrentar cargos, pero el Departamento de Niños y Familias notificó que está investigando el incidente.



