Momentos de angustia vivieron miembros de una iglesia en Orlando al sufrir un inesperado accidente, debido a un ventarrón que arrasó con una casa inflable en la que jugaban varios niños.

El incidente fue reportado en horas de la tarde por miembros de la iglesia ‘Fuente de Agua Viva’, luego de que el fuerte viento sacudió la casa inflable. Tras el brusco movimiento, cuatro niños resultaron heridos y un adulto que forcejeó contra el viento para evitar que la casa volara también resultó herido.

De acuerdo con el canal 9 WFTV, cadena hermana de MundoHispánico, dos de los niños y el adulto sufrieron heridas graves y fue necesario llevarlos al hospital, informó Elizabeth Vázquez, pastora de la iglesia.

“Estábamos celebrando un día en familia y todo iba bien”, dijo Vázquez. “Había buen clima, estaba agradable, y de repente un fuerte viento llegó y arrasó con la casita inflable”.

Vázquez no quería responsabilizar a nadie por el incidente, sin embargo, afirmó que planea contactar a la compañía que les rentó el infable para dejarles saber lo ocurrido.

Todos asumieron que la casa inflable estaba debidamente asegurada, y no había razón alguna para pensar lo contrario, dijo al canal 9 Laura Rodríguez, miembro de la iglesia,

“Realmente no sabríamos si estaba bien asegurada porque no somos técnicos y no sabríamos cómo instalar el inflable correctamente”, declaró Rodríguez.