Cónsul de México en Orlando afirma que ninguna persona es ilegal

Activistas y líderes comunitarios analizaron esta semana en el Consulado de México en Orlando, el impacto del proyecto de ley SB120, aprobado por el Senado de Florida y que pretende aumentar las penas de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los asistentes fue cuando el cónsul de México en Orlando Juan Sabines, aclaró que la palabra ilegal no debería utilizarse para referirse a la población indocumentada.

“Yo creo que las drogas son ilegales, las armas son ilegales. Las personas no son ilegales”, dijo Sabines.

Según la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, NAHJ (por sus siglas en inglés), esta aconseja a los periodistas no utilizar el termino ‘ilegales’ como sustantivo para referirse a personas que viven en el país ilegalmente.

“Las acciones pueden ser ilegales, pero no las personas: ningún ser humano es ilegal”, señaló NAHJ en uno de sus comunicados de noticias en el mes de febrero.