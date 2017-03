Ofrecerán taller para crear cartas de custodia

En medio de la incertidumbre que vive gran parte de la comunidad inmigrante que reside en Georgia, y ante los últimos operativos que ICE ha llevado a cabo, varias organizaciones se han dado a la tarea de ofrecer foros de orientación en el ámbito migratorio.

Uno de los temas que se han hablado con gran preocupación en esos encuentros comunitarios es la custodia de los niños. ¿Qué pasará si ICE me detiene y mis hijos no tienen a nadie más que a mí? ¿Qué sucedería con mis pequeños si me deportan? ¿Con quién se quedarán y cómo puede esa persona tomar decisiones sobre ellos? Esas han sido tan solo algunas de las preguntas.

Para dar respuesta, la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos (GLAHR) llevará a cabo un taller en el que estará ayudando a quienes estén interesados a crear sus cartas temporales de custodia en caso de una emergencia de este tipo.

El evento se llevará a cabo el sábado, 18 de marzo desde las 9:00A.M. y hasta la 1:00P.M. en los espacios de GLAHR (7 Dunwoody Park Suite 110 Atlanta, GA 30338).

La actividad estará abierta a la comunidad interesada y según el evento publicado en Facebook por la organización, no hace falta hacer cita pues se atenderá en orden de llegada.

Los organizadores pidieron además que los interesados lleven sus documentos. A saber: pasaportes, actas de nacimientos de los hijos y el nombre legal de las personas que podrían estar a cargo de los menores. Además, indicaron que era necesario que ambos padres estuvieran presentes durante la firma del documento.

