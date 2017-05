ÚLTIMA HORA: Presentan cargos contra hispano acusado de atropello que causó 1 muerto y 22 heridos

El hispano que presuntamente atropelló a un grupo de peatones con su automóvil en Times Square, fue arrestado y acusado de asesinato, además enfrenta otros 20 cargos más por intento de homicidio y cinco cargos por homicidio vehicular con agravantes, según una comunicado de prensa del Departamento de Policía de Nueva York, informó CNN.

El hombre condujo el jueves su vehículo a contraflujo por una calle de Times Square y embistió a los peatones en una acera, causando la muerte de una joven e hiriendo a otras 22 personas, dijeron testigos y autoridades.

El caos estalló cuando el vehículo atravesó el concurrido sitio turístico y quedó parado con dos ruedas en el aire, dijeron testigos de la escena. El Honda color granate quedó apoyado contra un poste de luz y una barrera metálica en el borde de la acera.

“No frenó”, dijo Asa Lowe, de Brooklyn, que estaba parado afuera de una tienda cuando escuchó los gritos.

El chofer fue sometido por transeúntes y posteriormente fue arrestado. El incidente se produjo al mediodía cuando grandes multitudes salieron a las calles a disfrutar del clima cálido y el cielo despejado.

Un video publicado en línea mostró vapor o humo que salió del vehículo durante varios minutos después del choque.

El conductor, de 26 años y veterano de la armada, fue identificado como Richard Rojas, residente del barrio neoyorquino del Bronx. Fue detenido y se lo sometía a la prueba de alcohol, dijo el comisionado de la policía James O’Neill. Añadió que el hombre tenía antecedentes de conducir en estado de intoxicación. Se declaró culpable de una infracción en el 2015 y se le ordenó completar un programa de rehabilitación, además de perder su licencia durante 90 días.

La semana pasada fue arrestado por un cargo de amenazas. La policía dice que amenazó con un cuchillo a un notario que había ido a su residencia a trabajar con documentos. Rojas acusó al hombre de robarle su identidad. Ese caso está pendiente.

En arrestos previos, Rojas le dijo a las autoridades que pensaba que era hostigado y perseguido, de acuerdo con un funcionario policial que no estaba autorizado a hablar públicamente de la pesquisa y habló con The Associated Press a condición de anonimato.

Investigadores revisaban su casa en el Bronx y examinaban la escena en busca de videos de seguridad.

Rojas se enlistó en la Armada en el 2011 y era un aprendiz de electricista. Fue dado de baja en el 2014.

La policía no sospecha de un acto terrorista, pero se convocó a la unidad de explosivos como precaución para examinar el vehículo y algunos lugares importantes en la ciudad tenían reforzada su seguridad.

“Por cautela”, dijo el alcalde Bill de Blasio.

La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump estaba “al tanto” del suceso.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se encontraba en el sitio.

Las aceras en muchas partes de Times Square y las cuadras circundantes están bordeadas de postes metálicos para impedir que los vehículos invadan las zonas peatonales.

“No hay indicación que se trate de un atentado terrorista, pero se ha reforzado la seguridad en lugares claves”, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una conferencia de prensa en Times Square, una plaza que a diario visitan numerosos turistas.

Las autoridades identificaron al conductor como Richard Rojas, de 26 años, de El Bronx, aunque intentó abandonar el lugar, fue aprehendido por los agentes policiales, después de que agrediera a uno de ellos. La policía lo estaba sometiendo a pruebas de alcohol y drogas.

Según fuentes policiales citadas por la cadena ABC, los resultaron dieron negativo en cuanto al alcohol, pero positivo por el uso de narcóticos.

De acuerdo con el relato de los testigos, el sujeto conducía su vehículo cerca de Times Square cuando se desvió para entrar a la calle 42, en pleno corazón de esa plaza, y, conduciendo contra el tránsito, subió a la acera y atropelló a la gente que había allí.

La primera víctima fue una turista estadounidense de 18 años, del estado de Michigan, que murió en el lugar. Estaba acompañada por su hermana, de 13 años, que resultó herida, según los informes de las autoridades.

Rojas prosiguió conduciendo en contra del tránsito y atropellando a más transeúntes en la zona peatonal hasta que chocó el automóvil contra un poste, ante la mirada atónita y terror del público que disfrutaba de un soleado día en Nueva York.

Otros transeúntes y policías prestaron los primeros auxilios a las víctimas, que quedaron tendidas en la zona peatonal, de las que cuatro “están gravemente heridas”, según el alcalde.

“Venía muy rápido, como a unas 80 millas por hora en contra del tránsito”, dijo a Efe Abd el Hameed, un vendedor callejero de comida, que aún tenía el ánimo exaltado por lo ocurrido.

Aseguró además que con la ayuda de otra persona habían sacado a una víctima que quedó atrapada debajo del vehículo.

Mudu, un joven que compraba comida al vendedor al momento del accidente, confirmó que el automóvil transitaba a exceso de velocidad y que había unas 15 personas en la calle 45 cuando chocó contra el poste.

La policía cerró de inmediato la zona, donde se arremolinaron decenas de curiosos que captaban las imágenes con sus móviles, mientras un gran despliegue de agentes y bomberos inundó la zona de la tragedia.

Marcelino Millares, un cubano residente en Miami, estaba con su mujer en una tienda entre Broadway y la calle 44 en el momento del incidente y relató a Efe haber visto a una de las víctimas en estado grave al salir del establecimiento.

Los dos turistas encontraron en la acera a una mujer con las ropas desgarradas, “con la pierna totalmente rota”, heridas en la cara y aparentemente inconsciente.

A pesar de la llegada de los policías, “nadie la ayudaba” hasta que llegaron los paramédicos unos diez minutos después, relató Millares.

El despliegue policial y de bomberos, cuyos vehículos ocupaban las calles adyacentes a Times Square, llevó a otros turistas a pensar que se trataba de un ataque terrorista, y por eso las autoridades se apresuraron a negar esa posibilidad. (Con información de AP Y EFE).