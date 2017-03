Rechazo en Nueva York a nueva orden migratoria del presidente Trump

Líderes políticos y organizaciones pro inmigrantes en Nueva York, rechazaron el nuevo decreto del presidente Donald Trump, que seguirá prohibiendo la entrada de refugiados por al menos 120 días y no emitirá visas a ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen desde el 16 de marzo.

Cuatro capítulos estatales de la organización Make the Road, emitieron el lunes una respuesta a la orden ejecutiva, en donde dicen que el veto migratorio está hecho con la misma intención que el anterior y representa un peligroso ataque a los valores de la herencia del país y a su historia.

“Donald Trump ha demostrado una vez más que no le importan los valores del país, esta política racista sigue siendo una prohibición a los musulmanes que tendrá los mismos efectos que la anterior: Discriminar basándose en la religión, separar familias, y poner en peligro a los refugiados más vulnerables”, dijo Jonathan Jiménez de Make The Road Nueva York en un comunicado.

En el mismo documento, el director de Make the Road Pennsylvania, Adanjesus Marin expresó que la nueva orden no será diferente a la anterior que fue rechazada por el país.

“Pennsylvania ha acogido a refugiados e inmigrantes durante generaciones, y este reciente ataque es un nuevo golpe a los principios de tolerancia religiosa y apoyo a los refugiados que han ayudado a fortalecer a nuestro país”, afirmó Marin.

Lauren Herman, abogada de Make the Road New Jersey, explicó que no van a renunciar al compromiso que tienen con los refugiados y con los hermanos musulmanes.

“El primer intento del presidente fue bloqueado, por múltiples tribunales y este también será desafiado”, dijo Herman.

La presidente del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito y el concejal Carlos Menchaca, coincidieron en decir que la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump usa palabras diferentes para describir la prohibición, pero la intención es la misma.

“La orden ejecutiva presentada por la administración puede usar palabras diferentes para describir una prohibición musulmana, pero su intención sigue siendo las misma: normalizar la discriminación basada en la religión y la etnicidad. Le debe resultar difícil a la nación creer que el presidente Trump realmente quiere lograr una reforma migratoria positiva o avanzar en nuestra seguridad nacional, cuando él mismo denigra continuamente de los inmigrantes, malinterpreta sus contribuciones a nuestro país y alienta la división en nuestras comunidades y en el extranjero”, explicaron ambos concejales en una declaración conjunta.

Por otro lado, el fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, emitió una declaración en la que dice que los tribunales del país han dejado claro que el presidente Trump no está por encima de la Constitución.

“Si bien la Casa Blanca puede haber hecho cambios en la prohibición, la intención de discriminar a los musulmanes sigue siendo clara. Esto no solo afecta a las familias atrapadas en el caos de las políticas draconianas del Presidente Trump – es diametralmente opuesto a nuestros valores, y nos hace menos seguros”, expresó Schneiderman.

Al final, el fiscal general dijo que su oficina está revisando de cerca la orden ejecutiva y que está listo para litigar y proteger de nuevo a las familias, las instituciones y a la economía de Nueva York.

Schneiderman presentó el mes pasado una demanda contra la prohibición original de inmigración del presidente Trump, y dirigió una colación de fiscales generales que se opuso a la prohibición en los tribunales del país.