Paramédica latina muere atropellada por un hombre que intentó robarle la ambulancia

Una paramédica latina murió atropellada cuando un hombre intentó robar la ambulancia en la que se dirigía a atender una emergencia, en el Bronx, Nueva York.

#FDNY mourns the loss of FDNY EMT Yadira Arroyo, Station 26, who was killed in the line of duty tonight while serving our city. pic.twitter.com/b3KrzGabYE — FDNY (@FDNY) 17 de marzo de 2017

Según informó El Diario de NY, el juves de esta semana Yadira Arroyo de 44 años de edad, manejaba uno de los vehículos de emergencia del Departamento de Bomberos (FDNY) junto a su compañera Monique Williams, de 31 años, cuando fueron alertadas de que un hombre estaba montado en el parachoques.

La policía informó, que las mujeres al ver lo que sucedía se bajaron del vehículo para enfrentar al hombre quien fue identificado como José González de 25 años.

Jose Gonzalez, a career criminal, was charged in the death of FDNY EMT Yadira Arroyo. https://t.co/zM8aI1R5bm pic.twitter.com/HYLIfoKfZJ — Chris Brito (@ByChrisBrito) 17 de marzo de 2017

Al dejar el vehículo, según el mismo medio, González se montó en el puesto del conductor de la ambulancia y trató de huir en reversa atropellando a Arroyo y arrastrándola varios metros. En la maniobra también golpeó a Williams dejándola con varias heridas.

González estrelló el vehículo de emergencia contra varios carros, momentos que fueron captados con celulares por varios testigos. Al final fue arrestado por las autoridades.

Arroyo fue trasladada de urgencia al Centro Médico Jacobi donde falleció poco después, su compañera se recupera de heridas menores, de acuerdo a El Diario de NY.

El Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, estuvo en el centro médico y lamentó el fallecimiento de Arroyo quien llevaba 14 años en FDNY y tenía cinco hijos.

We lost a 14-year veteran of the FDNY tonight. She was an EMT and a mother of five. New Yorkers join together in mourning her loss. — Bill de Blasio (@NYCMayor) 17 de marzo de 2017

González, quien ya tenía antecedentes delictivos, enfrenta cargos por asesinato, hurto y por operar un vehículo motorizado bajo efectos de drogas.