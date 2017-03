Encuentran arsenal con una bazuca durante operativo en Nueva York

Las autoridades en Nueva York incautaron un arsenal en el que se encontraba una bazuca, en un operativo que dejó a dos personas detenidas en un apartamento en East Harlem.

De acuerdo con las autoridades, la policía allanó el lugar luego de detectar a un hombre armado que ingresaba al apartamento ubicado sobre la 120th St. el miércoles en la tarde.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) encontró dos revólveres, dos pistolas, una escopeta, dos rifles, cuatro imitaciones de pistolas, chalecos antibalas y varios cuchillos.

Pero lo que más llamó la atención de las autoridades fue que en el apartamento también había una bazuca, conocida como un arma de artillería pesada.

A parte del arsenal, la policía descubrió pequeñas dosis de heroína, crack, marihuana y 44 mil dólares en efectivo.

El NY Daily News informó que en el operativo fueron arrestados William Vásquez, de 55 años y Paul Durstenberg, de 53, acusados de posesión de armas y drogas.

Great work by PSA5 Anti-Crime. Firearms, ammunition, weapons, drugs and $44,000 near #Wagnerhouses. #onelessgun pic.twitter.com/Lq68wr8i3y

— NYPD Housing PSA 5 (@NYPDPSA5) 30 de marzo de 2017