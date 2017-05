Con video en español ‘Defensora del Pueblo’ busca ayudar a proteger a inmigrantes (VIDEO)

La oficina de la Defensora del Pueblo de la ciudad de Nueva York (OPA), Letitia James, dio a conocer un video en español, en el que se informa a los inmigrantes indocumentados sobre cómo manejar una situación cuando agentes del Servicio y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), llegan a sus casas.

James explicó que Nueva York es una ciudad ‘santuario’ que está comprometida con la protección de sus residentes y destacó el aporte tanto en lo económico y cultural que han hechos los inmigrantes.

“Hay una gran ansiedad y desinformación. Nosotros debemos luchar contra el miedo con hechos. Mi oficina creó este video para informar a los inmigrantes de la ciudad de Nueva York sobre sus derechos cuando tengan un encuentro con ICE”, publicó James en su cuenta de Facebook.

La iniciativa fue tomada por la preocupación que existe en la comunidad, debido a las crecientes amenazas de las redadas de agentes de inmigración bajo la nueva administración, según explica en el video en español, Laura Acosta, representante de OPA.

“Este video es un esfuerzo para ayudarles a entender lo que deben hacer para que puedan proteger a ustedes mismos y a sus familias”, dijo Acosta.

El video, que tiene una duración de un poco más de dos minutos, explica los derechos que tiene la comunidad cuando agentes de la ‘Migra’ llegan a su casa. Entre los pasos a seguir se recomienda mantener la puerta cerrada, pedirle al oficial que se identifique y llamar a un abogado de inmigración.

“Usted tiene el derecho de preguntarle a los agentes por qué están en su hogar. Los agentes pueden entrar a sus hogares si pueden mostrarle una orden judicial firmada por un juez con su nombre o el nombre de alguien de su hogar”, explica Acosta en el video.

El video que también cuenta con una versión en inglés presentado por la ‘Defensora del Pueblo’, da consejos en caso de que los agentes de inmigración entren a la fuerza al hogar, y recomienda no oponer resistencia, no huir, no dar ni presentar información falsa y no firmar algún documento sin la asesoría de un abogado de inmigración.

