Alerta por fuerte tormenta de nieve en Nueva York

El Servicio Nacional Meteorológico emitió una alerta de tormenta de nieve para el área metropolitana de Nueva York, a partir de la noche del lunes 13 de marzo.

Según las autoridades, se espera que la nieve ligera comience a caer desde el lunes en la noche y se intensificará durante todo el martes. Se prevé una acumulación total de nieve de 12 a 18 pulgadas.

Se pronostican temperaturas por debajo de los 30º F, con sensaciones térmicas de 10º F que se mantendrán hasta el miércoles.

Las autoridades advirtieron que la nevada y los fuertes vientos harán que las condiciones de las carreteras sean peligrosas y recomendaron evitar conducir.

“Nos estamos preparando para una significante tormenta el martes, y los neoyorquinos también deben prepararse para las condiciones peligrosas de las carreteras por la nieve”, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio en un comunicado.

La Ciudad de Nueva York dijo que esta sería la tormenta de mayor impacto en la temporada de invierno, lo que recomendó llamar al 311 en caso de alguna emergencia y advirtió que algunas líneas del metro podrían tener cambios y retrasos.

A Blizzard Watch and a Hazardous Travel Advisory have been issued in anticipation of the approaching nor’easter. https://t.co/LVC8zCki0f pic.twitter.com/gVKhyBRrod

— NYCEM (@nycoem) 13 de marzo de 2017