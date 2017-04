Alcalde de Nueva York publica sus impuestos y envía mensaje a Trump

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, publicó en su cuenta de Twitter su formulario de declaración de impuestos del 2016 y le envió un mensaje al presidente Donald Trump quien se ha negado a publicar su historial tributario.

“Ve Presidente Trump? No es tan difícil”, fue el mensaje que escribió De Blasio en la popular red social, acompañado del documento donde se muestra el total de sus ingresos y los de su esposa Chirlane McCray, además del monto del reembolso que recibirán.

“Nadie nos obliga a postularnos a un cargo público, pero aquellos que son funcionarios públicos deben ser transparentes con sus finanzas”, escribió el alcalde De Blasio en otro Mensaje.

La devolución de impuestos federales y estatales completa del edil, fue publicada en internet junto a un mensaje en el que critica la decisión del presidente Trump de romper décadas de tradición política nacional y de “negarse a compartir su declaración de impuestos con el pueblo estadounidense”.

No one forces any of us to run for public office, but those in public office must be transparent about our finances. https://t.co/bGdPtVnyVP

