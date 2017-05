Al menos un hombre resultó herido y se encuentra en estado crítico tras las tormentas de anoche en el condado de DeKalb.

El capitán Eric Jackson del Departamento de Bomberos de dicha localidad informó que su equipo tuvo que rescatar al individuo, que quedó atrapado en su vehículo mientras transitaba por LaVista Road, luego de que un árbol cayera sobre el mismo. El hombre fue llevado al hospital inmediatamente.

Y esos no fueron los únicos desastres que se reportaron.

También, varios árboles destrozaron una vivienda en el bloque 3600 de Fortingale Road en Chamblee. De otra parte, una SUV estacionada a lo largo de la avenida John Calvin en el sur del condado de Fulton no corrió la mejor de las suertes. Sin embargo, no se reportaron heridos en ninguno de esos dos últimos incidentes.

Pero esos no fueron los únicos destrozos que causó la tormenta.

Las autoridades informaron además que una propiedad en Blue Ridge, cercana a un concesionario Chevrolet al sur, sufrió daños.

De otra parte, en el condado de Floyd, decenas de árboles cayeron e incluso uno atravesó una vivienda mientras una niña observaba televisión, informó la cadena hermana de MundoHispánico, WSB-TV. La madre, que también estaba en la casa en ese momento, dijo que compró la vivienda hace seis meses. Ambas se encuentran bien.

Refuerzos y equipos de trabajo estaban laborando durante la mañana de hoy viernes para restablecer la electricidad a los abonados que quedaron en la oscuridad debido a las tormentas.

