Rescatan a pintor que quedó colgando de una soga mientras pintaba edificio (VIDEO)

Un obrero, trepado sobre un andamio, pintaba la fachada de un edificio en Key Biscayne, en Miami, cuando -literalmente– su vida quedó colgando de una soga, informó El Nuevo Herald.

Por alguna razón que las autoridades desconocen, se trabó el motor que subía y bajaba el andamio y, como resultado, el andamio cayó.

El pintor se hubiese caído también, de una altura de nueve pisos. Pero lo salvó el arnés de seguridad que llevaba puesto. Una gruesa soga estaba conectada, en un extremo, al arnés del pintor, y en el otro extremo, a la azotea del edificio Grand Bay Resort que estaba pintando. Así que el hombre quedó colgando.

La Unidad de Rescates del Departamento de Bomberos de Miami acudió al lugar. Tomó más de una hora pero pudieron rescatarlo. Para lograrlo, dos rescatistas bajaron hasta el pintor, lo zafaron del arnés, lo engancharon a sus propias sogas de seguridad y poco a poco lo bajaron hasta tocar el suelo.

“Por suerte el equipo que llevaba puesto evitó que se matara”, comentó el capitán Ignatius Carroll, portavoz de la Unidad de Rescates de Miami, al reflexionar sobre lo ocurrido.

El incidente ocurrió en la tarde del jueves. Todavía hoy no habían dado a conocer la identidad o el origen étnico del pintor.

Multiple key Biscayne and Miami fire units on the scene of a scaffolding collapse. Patient is being extricated at this time. pic.twitter.com/GGXtK86XJN

— CityofMiamiFireDept (@CityofMiamiFire) March 23, 2017