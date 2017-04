Vacunaciones de niños pequeños de California alcanzan nivel récord debido a ley

Las tasas de vacunación incrementaron este año entre los niños de kindergarden tras el régimen de vacunación obligatoria de California y llegaron a su nivel más alto desde el 2001, según un informe publicado por el Departamento de Salud Pública de California.

La Ley de vacunación en California, conocida como SB 277, eliminó una disposición que permitía a los padres dar razones religiosas o personales para no vacunar a sus hijos. A partir del pasado mes de julio, todos los niños que asisten a escuelas públicas o privadas deben tener todas sus vacunas antes de ser aceptados en la institución.

“En nuestra escuela no dejamos entrar a ningún niño que no tenga sus vacunas en orden, sólo en casos especiales y con una nota del doctor podríamos considerar a un niño no vacunado”, comentó a MundoHispánico Iris Cornejo, secretaria del centro escolar Anna Bing Arnold Children’s Center, ubicado al este de Los Ángeles.

“Tenemos niños de 6 meses a cinco años en un centro de aproximadamente 140 niños y sólo tres o cuatro familias nos preguntaron si podíamos aceptar a los niños sin vacunar”, agregó.

El brote de sarampión que comenzó en Disneyland en el 2014 volvió a poner foco en el tema de las vacunas y desde la nueva ley de vacunación, las tasas de niños vacunados han aumentado del 93 al 96 por ciento desde el año escolar 2015-2016 hasta el año escolar 2016-2017, según el Departamento de Salud Pública.

“Me alienta ver que los padres de California están asegurándose de que sus hijos reciban las vacunas que necesitan”, dijo en un comunicado la doctora Karen Smith, directora y oficial de Salud Pública del Estado. “Muchas enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión, pueden propagarse fácilmente en las escuelas. Conseguir todas las inmunizaciones recomendadas a tiempo es una de las cosas más importantes que los padres pueden hacer para mantener a nuestros niños sanos y en la escuela”.

Esta ley ha causado la reacción de algunos grupos activistas antivacunas que no apoyan inmunizar a sus hijos desde temprana edad, porque consideran que esto puede conllevar a efectos secundarios como autismo o enfermedades de retraso mental. Por ejemplo, Joseph Mercola, un promotor de la medicina alternativa, médico osteópata y empresario, informa través de su pagina web mercola.com a las familias sobre los riesgos que pueden ocasionar ciertas vacunas y destaca que es necesario proteger la salud de los niños pero también poder decidir libremente.

A pesar del aumento en California de los números de vacunación, las escuelas y las comunidades con bajos porcentajes de vacunación siguen teniendo riesgo de brotes. Alrededor del 18 por ciento de las escuelas de California informaron que menos del 95 por ciento de sus estudiantes de kindergarten han tenido al menos dos dosis de vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR). El 1 por ciento de las escuelas informó que menos de la mitad de sus estudiantes habían tenido al menos dos dosis de MMR.

“Es gratificante ver que en el curso de un solo año escolar, más niños y el público en general están ahora más completamente protegidos de enfermedades prevenibles”, dijo el senador Ben Allen, D-Santa Mónica. “Felicitó a todos los distritos escolares locales que han hecho de la salud pública una prioridad en su comunidad”.