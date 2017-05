Las playas de Long Beach y Capistrano, en el condado de Orange County, California, han atraído a más de una decena de tiburones blancos que se han acercado a la costa.

Alrededor de las 8 de la mañana del jueves 11 de mayo, el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Long Beach recibió un nuevo reporte de un tiburón blanco que nadaba en la península, cerca de la costa, según informaron las autoridades.

“Los carteles para advertir a los bañistas de la presencia de tiburones continuarán en la playa hasta nuevo aviso. Consideramos que estos tiburones no son agresivos, pero hemos tomado precauciones con botes por mar y patrullas salvavidas para prevenir cualquier tipo de incidente”, dijo el jueves a MundoHispánico Omar Naranjo, capitán del Departamento de Bomberos de Long Beach.

Las playas de Long Beach no han sido el único lugar donde se han visto tiburones blancos en los últimos días. La playa de Capistrano, en el condado de Orange County, también registró actividad de tiburones el miércoles 10 de mayo, según reportaron las autoridades marítimas.

“Esta es la temporada para que los tiburones jóvenes se aproximen a las costas debido a las aguas mas cálidas y el ecosistema de pececillos y rayas de las que se alimentan los tiburones blancos mas jóvenes”, dice Gonzalo Medina, Jefe del Departamento de Bomberos de Long Beach.

Shark advisory is in effect until further notice ⚠️ Please contact Lifeguard HQ: 562-570-1360 for additional info. or stay tuned for updates pic.twitter.com/hOtN6PHyhl

— Long Beach Fire (CA) (@lbfd) May 11, 2017