Mexicano deportado lucha por volver a Estados Unidos en la era Trump

Las políticas migratorias del Presidente Donald Trump han causado que muchos inmigrantes sean deportados por no tener permiso legal para vivir en Estados Unidos o por cometer delitos.

Joaquín González es uno de los muchos mexicanos que han sufrido las consecuencias de ser expulsados del país por tener antecedentes penales, incluso mucho antes de la era Trump.

González, originario de Michoacán y residente permanente de Estados Unidos, donde vivió durante 25 años desde los 19, trabajó como cocinero para Universal Studios en Los Ángeles y posteriormente se trasladó a Wisconsin para ejercer la misma profesión y reunirse con su pareja, dijo el mexicano en entrevista telefónica con MundoHispánico.

Desde el 2001 viajaba frecuentemente entre México y Estados Unidos para visitar a su madre enferma y nunca se le había presentado ninguna dificultad, recalcó.

Pero en junio del 2015, en uno de sus viajes de regreso de México a Wisconsin, fue arrestado cuando hacía escala en Houston, Texas, debido a que tenía antecedentes de posesión de droga y descarga negligente de un arma de fuego.

“Me arrestaron y me llevaron a un centro de detención donde estuve durante tres meses. El centro era horrible, sin camas, con baños sucios y sin privacidad” , dijo González.

Las consecuencias de estar mal informado o mal asesorado por un abogado pueden resultar en una pesadilla, justo lo que le pasó al mexicano. De acuerdo al abogado de Los Ángeles, Martin Lijtmaer, que trata casos de inmigración, su cliente no fue asesorado debidamente cuando buscó la ayuda de un abogado por uno de sus delitos en el que fue culpado por disparar un arma en un campo.

De acuerdo a la petición realizada por el abogado Lijtmaer, el abogado que González contrató años atrás para resolver su delito nunca le informó que su condena por descarga negligente de un arma de fuego era un crimen con pena de deportación ante la ley de migración federal.

“La falta de información o representación adecuada puede agravar un caso, pero gracias a la ley que permite abrir casos antiguos hemos avanzado en el proceso para que mi cliente pueda regresar a Estados Unidos”, dice Lijtmaer.

Pero para González, la pesadilla solo acababa de comenzar. Su actual pareja, Rosa Ramírez, que vive en Wisconsin, ha tratado de pelear su caso a través de abogados pero la situación del mexicano se ha convertido en un proceso largo, dijo ella.

González procreó tres hijos con su primera esposa y ahora también comparte la responsabilidad de velar por los cinco niños de Ramírez, con quien ha estado por cuatro anos.

“Para mis hijos la llegada de Joaquín a nuestras vidas fue algo bonito porque crecieron sin la figura de un padre. El hecho de que Joaquín estuviera ahí para la graduación de mi hija fue maravilloso para nosotros. Es un hombre trabajador, responsable y muy respetuoso”, comentó Ramirez.

“Para mí, Joaquín ha sido como el padre que nunca tuve, me motivaba y me apoyó en mis estudios. Las cosas nunca han sido igual desde que no lo podemos ver”, dice la hija menor de Ramírez, cuyo nombre prefiere dejar en anonimato.

González vive en Michoacán y cuida de su madre enferma, no ha encontrado un trabajo que le permita ganar lo suficiente, dijo. Ahora debe esperar a que su petición sea aceptada para que pueda volver a Estados Unidos y reunirse con su familia, un proceso que puede tardar como mínimo de seis a nueve meses.

“Mi deportación ha resultado en graves consecuencias emocionales y financieras para mí y mi familia, todos mis hijos son ciudadanos de los Estados Unidos y mi vida esta ahí”, dice González.