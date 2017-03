Líderes de la comunidad y funcionarios fomentan la tolerancia religiosa en Los Ángeles

Líderes de la comunidad y miembros de diferentes organizaciones religiosas acudieron a una ceremonia en el Mount Sinai Memorial Park de Los Ángeles el domingo 26 de marzo para promover el respeto y la unidad tras varios incidentes de intolerancia religiosa y vandalismo contra grupos minoritarios que se han llevado a cabo durante las últimos meses por todo el país.

La ola de intolerancia es un hecho que no debe ser ignorado, según fuentes oficiales. Un hombre pintó 18 esvásticas en un barrio de Los Ángeles, cinco lápidas de un cementerio en Nueva York fueron derrumbadas el mes pasado, 170 lápidas fueron dañadas en un en febrero en Missouri y 100 lápidas sufrieron graves daños por vandalismo en otro cementerio en Filadelfia.

Estos son sólo algunos incidentes que han dado pie para que líderes de la comunidad de Los Ángeles y miembros de diversas denominaciones religiosas unieran fuerzas para mandar un mensaje de tolerancia y unidad en tiempos de incertidumbre ante las nuevas medidas del presidente Donald Trump.

“Es un atentado no sólo a la vandalización de templos reigiosos sino a la idea fundamental de la humanidad” , dijo el Rabino Ed Feinstein del templo Valley Beth Shalom in Encino.

A la iniciativa, denominadaTogether We Stand, patrocinada por The Theodore Bikel Legacy Project y Mount Sinai Memorial Parks and Mortuaries se sumaron el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti; el concejal Mitch O’Farrell; la asambleísta Laura Friedman; Horace Frank, del departamento de Contra-Terrorismo y Oficina de Operaciones Especiales; el Comandante Peter Zarcone, del Departamento de Contra-Terrorismo y Oficina de operaciones especiales; la alcaldesa de Glendale, Paula Devine; el alcalde de Burbank, Jess Talamantes; el alcalde de West Hollywood, Lauren Meister y Aimee Ginsburg Bikel, viuda del activista, músico y actor Theodore Bikel, entre otros.

“Debemos apoyar una sociedad en donde no hay barreras y en donde no dejamos atrás a los más vulnerables”, comentó el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, durante el evento.

Miembros de diferentes denominaciones religiosas apostaron por continuar realizando este tipo de iniciativas para fomentar mas comprensión, unión y tolerancia entre diferentes culturas y religiones.

