Ayuntamiento de Los Ángeles multaría a empresas que colaboren con el muro de Trump

El Consejo Municipal ha solicitado al Procurador de la ciudad de Los Ángeles, con la asistencia de la Oficina de Administración de Contratos, que prepare un proyecto de ordenanza que exija la revelación de intereses comerciales en el desarrollo de la propuesta del muro fronterizo entre los Estados Unidos y México.

El concejal del distrito 1, Gil Cedillo, presentará el viernes 12 de mayo una moción que requerirá que las empresas, corporaciones, contratistas, compradores y proveedores que quieran hacer contratos con la Ciudad revelen si están solicitando trabajo en el proyecto de muro fronterizo, según se explica en la propuesta del concejal, a la cual tuvo acceso MundoHispánico el miércoles 10 de mayo.

La propuesta también implica multas estrictas para aquellos que no revelen que tienen previsto participar en el proyecto del muro fronterizo.

“La Administración Trump que ha propuesto políticas que dividen a nuestra nación, según raza, religión y el estatus de inmigración, es la antítesis a nuestros valores estadounidenses compartidos”, reza parte del documento que será presentado.

Acciones como la intensificación de la ejecución de los esfuerzos de detención y deportación de residentes nacidos en el extranjero y una propuesta para construir un muro entre México y los Estados Unidos a lo largo de la frontera sur ha creado ansiedad y estrés dentro de las comunidades trabajadoras inmigrantes, agrega la propuesta emitida por la oficina del concejal Cedillo.

La propuesta tiene el apoyo de otros miembros del consejo y el monto de las multas para aquellos que no revelen su colaboración con el proyecto del muro fronterizo será determinado por el procurador de la ciudad, dijo Freddy Ceja, vocero de la oficina del concejal Cedillo.

“La ciudad de Los Ángeles no quiere contratos con empresas que participen en la construcción del muro de Trump, son nuestros valores y no podemos apoyar una causa que no consideramos justa”, agregó Ceja.

La propuesta implica que el Ayuntamiento solicitará al Procurador de la Ciudad, con la asistencia de la Oficina de Administración de Contratos (BCA, por sus siglas en inglés) , que prepare y presente una ordenanza dirigida a contratistas potenciales y existentes a la Ciudad de Los Ángeles que revelen bajo declaración jurada si tienen contratos de diseño, adquisiciones u otros servicios relacionados con el desarrollo relacionados con la construcción del muro entre México y los Estados Unidos de América, según la propuesta.

La BCA es una entidad que sirve para mantener un acceso justo y una distribución de contratos que protejan los fondos del contribuyente y los intereses de la comunidad mediante el monitoreo estricto del cumplimiento de las ordenanzas de la ciudad, y las disposiciones del contrato.

La Oficina también es responsable de hacer cumplir una serie de ordenanzas de la Ciudad para asegurar que los contratos y servicios se implementen para servir a los intereses de la Ciudad de Los Ángeles, según el texto de la propuesta.

Cedillo, concejal del distrito 1, es uno de los 15 distritos del Ayuntamiento de Los Ángeles, que representan secciones del noreste y del noroeste de Los Ángeles.