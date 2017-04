Taller abordará cómo ayudar a los estudiantes indocumentados de Houston

La maestra y activista por derechos de los inmigrantes Montserrat Garibay, de Austin, impartirá en Houston el martes 18 de abril el taller Protecting Students and Families from Deportation: What you need to know (Protegiendo a los estudiantes y sus familias de la deportación: Lo que necesita saber).

“El taller está dedicado y diseñado específicamente para maestros, líderes religiosos y comunitarios sobre qué hacer y cómo actuar ante una eventual deportación de algún inmigrante con el que trabajen de cerca, detalló Eleanor Chávez, en entrevista telefónica con MundoHispánico en Houston, Coordinadora de Relaciones Comunitaria para la región Suroeste de la Federación Americana de Maestros (AFT, por sus siglas en inglés), entidad sindical de docentes en Estados Unidos que organiza el taller de Garibay.

“Montserrat (Garibay) tiene mucha experiencia dando ese tipo de talleres en Austin desde hace mucho años y lo diseñó especialmente para maestros que estén interesados en aprender los derechos de los inmigrates indocumentados y la mejor manera de ayudarlos y aconsejarlos” detalló Chávez sobre lo que aprenderán los asistentes al taller.

Chávez, quien ha trabajado con sindicatos y organizaciones comunitarias en Nuevo México desde 1991, detalló que la idea del taller en Houston surgió porque muchos maestros de la federación en la Ciudad Espacial expresaron su preocupación por no saber qué hacer en caso de que alguno de sus alumnos o sus familias enfrenten un proceso de deportación.

Explica que el disparador que hizo que la Federación Americana de Maestros comenzará con la idea de los talleres en varias ciudades del Suroeste de Estados Unidos comenzó poco después de la elección del magnate Donald Trump como presidente de Estados Unidos el 8 de noviembre del 2016.

“Cuando Trump fue elegido… incrementó sus posturas en contra de los inmigrantes y esos aumentó el miedo en nuestra comunidad, y el enojo también, nuestros maestros expresaron su voz de preocupación porque quieren saber realmente que pueden hacer por sus estudiantes y sus familias”, explicó Chávez, desde Albuquerque en Nuevo México en donde reside.

Según Chávez, luego de que muchos maestros de su sindicato expresaron su preocupación sobre cómo ayudar a sus alumnos y sus familias, también se acercaron a la Federación Americana de Maestros líderes religiosos de distintos cultos pidiendo ayuda sobre cómo apoyar de manera práctica a sus feligreses. Por eso abrieron la invitación para los guías espirituales.

“Los líderes religiosos también están preocupados por toda esta situación y quieren saber cómo involucrarse activamente”, aseguró Chávez.

Eleanor Chávez explicó que Montserrat Garibay es vicepresidente de la organización sindical Education Austin, una entidad hermanada con Federación Americana de Maestros y que tiene vasta experiencia trabajando con las comunidades inmigrantes en la capital del estado de la estrella solitaria.

“Nos ayudará mucho porque su taller realmente es muy práctico hablando con la gente dándole consejos muy específicos y herramientas de trabajo sobre cómo ayudar realmente a la gente”, aseguró Chávez quien finalizó diciendo que también tendrán a un exfuncionario del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) quien hablará sobre cuáles son los derechos, y límites, de los agentes de inmigración cuando quieran detener a una persona indocumentada en Estad0s Unidos.

QUE: Taller Protecting Students and Families from Deportation: What you need to know de Montserrat Garibay para maestros, líderes religiosos y líderes comunitarios.

CUÁNDO: Martes 18 de abril, de 4:30 p.m. a 6:30 p.m.

CUÁNTO: Entrada gratis.

EN DÓNDE: Sede de la Houston Federation of Teachers en el 2704 Shuterland Street en el sureste de la Ciudad Espacial.

