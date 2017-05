Oficial hispana de control animal es acusada de crueldad con perros en Baytown, Texas

Tres oficiales de la oficina de Control Animal y Adopciones de Mascotas de la ciudad de Baytown, en el este del área metropolitana de Houston, enfrentan cargos de crueldad por matar a los animales a su cuidado, sobre todo perros, sin seguir los protocolos necesarios para que los canes no sufrieran, según los primeros reportes de la investigación.

La hispana Verónica Jiménez, de 33 años; Tod Brooks, de 53 años; y Christopher Nightingale, de 27 años, fueron acusados formalmente en la mañana del jueves 11 de mayo del cargo de crueldad animal por su procedimiento de eutanasia inapropiada aún sabiendo que los animales podrían sufrir.

“Cuando la gente piensa en los albergues locales para animales, la mayoría son realistas y saben que los animales reciben ahí cada día la eutanasia, pero la gente no quiere que los animales sufran”, detalló la fiscal Jessica Milligan, jefa de la sección de Crueldad Animal de la oficina de fiscales del condado de Harris, en un correo electrónico enviado a MundoHispánico sobre el incidente en Baytown.

Dane Schiller, el vocero de la oficina de la Fiscalía General del condado de Harris, explicó en un correo electrónico que el caso se descubrió porque otro empleado, también oficial de la misma oficina, alertó a las autoridades sobre lo que estaban haciendo sus compañeros del trabajo, matando animales de manera incorrecta ya que les causaron “angustia y dolor” de forma innecesaria.

La investigación, detalla Schiller, hasta ahora sólo involucra casos que ocurrieron en ese lugar, ubicado en el 705 N Robert C Lanier Drive, durante el mes de mayo de este año en el este de la ciudad. En la investigación también está colaborando el Departamento de Policía de Baytown (BPD, por sus siglas en inglés).

En las pruebas que los fiscales de crueldad animal tienen hasta ahora para presentar su caso en corte se observa en imágenes de video, según la descripción hecha por Schiller, que los tres presuntos responsables aplicaron los métodos de eutanasia de manera poco profesional, sin aplicar un sedante para dormir a los perros antes de matarlos.

Luego de que creían haber matado a los canes, los tres empleados los ponían en bolsas para tirarlos en la basura, sin comprobar antes que los animales no estuvieran todavía moribundos o vivos.

“El trabajo de un oficial de control animal no es un trabajo fácil, pero requiere compasión y empatía con los animales… por eso es desafortunado que estos tres oficiales en particular no mostraron compasión hacia los animales que la comunidad espera que sean tratado con las leyes de Texas”, finalizó la fiscal Milligan sobre el caso que emprendió hoy.

Un breve comunicado de la oficina de Control Animal y Adopciones de Mascotas detalla que los tres presuntos responsables de crueldad animal ya no trabajan en esa oficina, aunque no detalla si fueron despedidos o renunciaron.

“El personal actual del albergue es fantástico y muy compasivo”, finaliza el comunicado.