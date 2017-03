Niñas hispanas que nacieron unidas por el torso en Houston regresan a casa

Callie y Carter Torres nacieron a principios de este año en el Texas Children’s Hospital en Houston, lejos de casa.

La familia Torres se mudó a la Ciudad Espacial desde Idaho el 5 de octubre del 2016, para darles a sus hijas la mejor atención médica. El lunes 13 de marzo, regresaron a manejando al estado y ahora contemplan si más adelante volverán para hacerles una cirugía de separación.

“Al enterarme de que iba a tener siamesas que compartían el mismo cuerpo me sorprendí y fui a varios médicos a ver que me decían”, dijo Chelsea Torres, de 24 años, vía telefónica a MundoHispánico. “Venimos a Houston porque nos dijeron que aquí en Idaho no nos podían ayudar”.

Las niñas, que nacieron el 30 de enero, están unidas desde el ombligo y comparten dos piernas, los intestinos y el colon.

“Los doctores dicen: ‘ellas están saludables y felices, no necesitan ser separadas de momento'”, añadió Torres. “En el futuro serán separadas pero no se sabe cuando exactamente”.

Durante un mes y medio, al llegar a la ciudad espacial, la madre, el padre de las siamesas y el hermano, de 3 años, vivieron en la casa Ronald McDonalds, cerca del hospital. Luego se mudaron a un apartamento.

“Esperamos regresar a Houston en dos años para separarlas, aunque prefiero tener hijas que estén en un solo cuerpo a no tener hijas”, añadió Torres.

