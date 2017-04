Houston se prepara para participar en ‘Un día sin inmigrantes’ el 1 de mayo (VIDEO)

Miembros de sindicatos, activistas comunitarios, estudiantes y residentes de Houston se preparan para protestar en contra de los ataques del partido republicano contra los inmigrantes el lunes 1 de mayo, cuando se celebra el Día Internacional del Trabajo y participen de la campaña nacional ‘Un día sin inmigrantes’.

Caridad Batista, cubana, es una de las trabajadoras que se unirá a este día nacional y dijo que participará porque “nosotros vinimos aquí a trabajar y a buscar un futuro mejor”. Batista se gana la vida como trabajadora doméstica.

Durante ese día se le pide a los inmigrantes que no vayan a trabajar, que no lleven a sus hijos a la escuela y que no hagan compras. Con el propósito de que el país vea su valiosa contribución, de acuerdo con Isaías Sapón, activista del movimiento Fight for $15, el cual busca elevar el salario mínimo de los trabajadores del sector de la cómida rápida.

Los participantes de la marcha se reunirán en el parque Sesquicentennial, en el bloque 300 de la calle Smith a las 11:30 de la mañana. Al mediodía, los manifestantes caminarán hacia la Alcaldía de la ciudad espacial.

TE PUEDE INTERESAR:

Arturo Acevedo: Jefes policiales de Texas están ‘preocupados’ y molestos por nueva ley SB 4 (VIDEO)