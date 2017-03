Falla técnica limita a usuarios de teléfonos móviles de AT&T llamar al 911

La compañía AT&T reconoció la noche del miércoles 8 de marzo que sus clientes no pueden llamar al servicio de emergencias 911 debido a una falla técnica no especificada.

Según reportó KPRC-TV en Houston, representantes de la empresa explicaron que “estamos al tanto del problema que está afectando a los clientes de telefonía celular y estamos tratando de resolverlo lo más rápido posible. Nos disculpamos por el inconveniente”.

Aware of issue affecting some calls to 911 for wireless customers. Working to resolve ASAP. We apologize to those affected.

