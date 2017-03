Evacúan centro comercial en Texas por amenaza de bomba

La oficina del Alguacil del Condado de Fort Bend está investigando reportes de una amenaza de bomba en un centro comercial del área de Katy, al oeste de Houston, Texas, informó la dependencia mediante un tuit el jueves 30 de marzo.

Los oficiales fueron llamados cerca de las 12:35 p.m. al centro comercial La Centerra en Cinco Ranch, informó la oficina.

EN DIRECTO DESDE EL CENTRO COMERCIAL:

Bomb Threat: We are investigating a threat at La Centerra in Cinco Ranch. Stores near the threat will be evacuated while we investigate.

— FBCSO Texas (@FBCSO) March 30, 2017