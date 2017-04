Jeffrey N. Killebrew decidió tomar un atajo la tarde del domingo 24 de febrero de 2014 en Katy, Texas. En lugar de esperar a girar en una esquina por la calle Franz Road, decidió cortar camino a toda velocidad en un estacionamiento para no aguardar por la luz verde. En su carrera al volver a la calle chocó con el motociclista hispano Frank C. Rodríguez, quien murió en el lugar por el impacto.

El miércoles 26 de abril, Killebrew, y luego de más de dos años de juicio, fue condenado por la juez Hazel B. Jones de la Corte Criminal de Distrito 174 en el condado de Harris, a dos años de cárcel en una penitenciaría estatal y a pagar 3,000 dólares al estado por el daño que causó. El cargo que se le imputó de manera formal fue Asesinato por Negligencia Criminal.

El día que Killebrew mató de manera imprudencial a Rodríguez no iba intoxicado por ninguna sustancia. Sin embargo, en su historial de manejo ya tenía tres cargos por manejar borracho (DWI, por sus siglas en inglés). La juez valoró eso para dictar su sentencia, según establecen los documentos del caso consultados por MundoHispánico.

“Por al menos dos años, los caminos del condado de Harris estarán a salvo del señor Killebrew, quien sintió en aquel entonces que no tenía la necesidad de seguir las reglas de las calles”, detalló Lauren Clemons, la fiscal asistente del condado de Harris, en un correo enviado a MundoHispánico, ya que fue ella quien representó como fiscal al estado de Texas en contra de Killebrew.

Clemons explicó que su caso se basó en la evidencia de que Killebrew tenía antecedentes de DWI en otros condados de Texas y sus decisiones en el camino no siempre eran las correctas ya que, por lo menos cuando sucedió el accidente, “se lanzó sobre los autos que venían en sentido contrario luego de meterse a cortar por un estacionamiento”. La fiscal también explicó que Rodríguez no tuvo tiempo de detener su motocicleta cuando vio el otro carro enfrente. “La decisión de Killebrew no tiene justificación”, detalló Clemons.

Frank C. Rodríguez era un hombre muy querido y conocido en Katy, Texas, porque dedicaba sus días libres como oficial de seguridad de un club de motociclistas cristianos. Además de cantar en el coro de su iglesia todos los domingos.

La responsabilidad de Rodríguez, de manera paradójica, era cuidar que el viaje de todos los motociclistas del club fuera seguro. El hombre dejó viuda a su esposa Teresa, con la que estuvo casado por más de 30 años, a sus tres hijos: Dawn Rodríguez, Angela Hurt, su hijo Daniel Rodríguez y a un nieto.

Daniel Rodríguez tenía 16 años cuando murió su padre y durante el juicio dijo que su vida se vio totalmente alterada por la “muerte sin sentido” de su progenitor.