ACLU advierte a alguaciles de Texas de los ‘peligros’ del programa 287 (g)

El 10 de abril, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Texas envió cartas a los alguaciles de 13 condados de Texas para que consideren su decisión o intención de firmar un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

“Lo que queremos es recordarle las críticas que este programa ha tenido a lo largo de los años”, dijo Astrid Domínguez, coordinadora de defensa de la ACLU de Texas vía telefónica a MundoHispánico.

Bajo el programa 287 (g), los condados permitirían que los indocumentados detenidos con cargos criminales sean entregados a inmigración para su deportación.

Según ACLU, el programa ha sido ampliamente criticado por desperdiciar escasos recursos locales, dañando la confianza de las comunidades de inmigrantes, alentando violaciones constitucionales y comprometiendo la seguridad pública.

“Con ICE realizando redadas en las escuelas y en los tribunales, las comunidades de inmigrantes ya están a la zaga”, dijo Dominguez. “Y el hecho de que los agentes de la ICE trabajen para ellos no ha hecho que esas comunidades sean más seguras”.

La ACLU envió la carta a los alguaciles de los siguientes condados: Aransas, Brazoria, Calhoun, Chambers, DeWitt, Galveston, Goliad, Lavaca, Matagorda, Montgomery, Refugio, Walker y Wharton.

De acuerdo con Domínguez, el programa 287 (g) hace lo contrario, conduce a que los testigos y víctimas de crímenes se queden en las sombras y no confíen ni cooperen con los agentes de policía locales para mantener un estado seguro.

Dominguez añadió que el jefe del Departamento de Policía de Houston, Arturo Acevedo, habló la semana pasada sobre la disminución en los reportes de crímenes en la comunidad latina. Y aunque el condado de Harris haya eliminado este programa, sigue el miedo.

Already seeing negative impact of what may be well intended, but misguided policy. Unintended consequence – communities that are less safe. https://t.co/VRCaBvt7dh

— Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) April 5, 2017