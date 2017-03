Genera rechazo proyecto de ley que eliminaría identificaciones comunitarias

Un proyecto de ley que intenta impedir que la policía acepte identificaciones comunitarias para verificar la identidad y domicilio de personas indocumentadas, ha generado preocupación y rechazo entre organizaciones, agencias del orden y miembros de la comunidad inmigrante de Carolina del Norte.

El proyecto de ley SB 145 presentado a inicios de marzo por el senador republicano Norman Sanderson, eliminaría una provisión que actualmente permite a las fuerzas del orden estatales aceptar tarjetas de identificación comunitarias emitidas por organizaciones o municipios, como medio válido para identificar a una persona cuando ésta no cuenta con un documento oficial emitido por el estado.

Dicha provisión exceptúa a las agencias del orden locales de cumplir con la ley estatal HB 318 de 2015, la cual prohibió en Carolina del Norte el uso de documentos consulares como la matrícula consular mexicana y otras identificaciones no oficiales para determinar la identidad o domicilio de una persona.

La propuesta amenaza el programa de identificaciones comunitarias de la organización sin fines de lucro Faith Action International, la cual desde 2013 ha emitido directamente y a través de organizaciones aliadas más de 9,500 tarjetas de identificación a individuos sin acceso a documentos oficiales en Carolina del Norte, las cuales son aceptadas por 16 agencias del orden a lo largo del estado.

“Sabemos que la red del (programa) FaithAction ID está creando comunidades más unidas, seguras e inclusivas a lo largo de Carolina del norte”, dijo a Mundo Hispánico David Fraccaro, director de Faith Action International en Greensboro.

“Necesitamos asegurarnos que otros representantes del gobierno del estado entiendan bien esto y esperamos hablar con ellos en las siguientes semanas y hacer todo lo que podamos para detener este proyecto de ley destructivo e innecesario”, añadió.

A través del programa Faith Action ID, las personas indocumentadas han encontrado una opción de identificación cuando son detenidos por oficiales del orden, algo que, si bien no los libera de recibir cargos por faltas de tránsito como conducir sin licencia u otros delitos, puede evitarles un arresto por no poder identificarse.

Pero el programa no ha beneficiado sólo a los indocumentados, sino también a las agencias del orden que gracias a los Faith ID tienen una opción más para identificar a las personas indocumentadas en su trabajo rutinario y se gana la confianza de la comunidad inmigrante.

“Los individuos sin una identificación tienen miedo de contactar con las agencias del orden cuando tienen un problema o han sido víctimas de algo, lo cual reduce la habilidad de las autoridades policiales para combatir el crimen en la comunidad”, dijo Charles Blackwood, alguacil del condado Orange mediante una declaración escrita enviada a Mundo Hispánico.

“Apoyar el programa FaithAction ID, avanza y mejora la relación con la población latina, que es probablemente la más beneficiada de esta oportunidad”, añadió Blackwood quien ha apoyado el programa desde que comenzó en el condado Orange a inicios del 2016.

“Una identificación de FaithAction es beneficiosa no solo para los individuos que actualmente no poseen una identificación sino también para que los oficiales del orden puedan desempeñar mejor sus funciones”, añadió el alguacil quien sin embargo aclaró que aceptar esos ID queda a discreción de cada oficial y que ello no significa que la persona no reciba una citación por conducir sin licencia u otras infracciones.

En Orange, así como en el vecino condado Durham, el programa FaithAction ID es manejado por el Centro Hispano, el cual ha entregado 1,900 identificaciones desde febrero del año pasado.

El programa cuenta en el área con el respaldo de los departamentos de policía de las ciudades de Chapel Hill, Hillsborough, Durham y Carrboro, así como de los alguaciles de Durham y Orange.

Pilar Rocha, directora del Centro Hispano, dijo que no le sorprende que algunos legisladores busquen atacar el programa, pero expresó su confianza en que con el respaldo de las autoridades el proyecto SB 145 se estanque en la Legislatura.

“En parte sabíamos que cuando empezaran otra vez en la Legislatura iban a tratar de atacar el programa. Estamos siguiendo muy de cerca este proyecto y tratando de movilizar gente que nos apoye. Para eso estamos hablando con los jefes de policía, los sheriffs y otros senadores”, dijo Rocha a Mundo Hispánico.