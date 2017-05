Estudiante salvadoreño quiere enseñar a leer y escribir a adultos en Charlotte (VIDEO)

Un estudiante salvadoreño se ha propuesto ayudar gratuitamente a miembros de la comunidad hispana en Charlotte a aprender a leer y escribir.

“Ya tuve la oportunidad de hacerlo en El Salvador, trabajé dando clases de alfabetización a personas de la tercera edad. Ahora que estoy acá , por qué no hacerlo y ayudar a la gente aquí que no sabe leer ni escribir”, dijo Ludix Escobar, de 28 años, quien estudia en el colegio comunitario Central Piedmont y es voluntario en la organización UNISAL.

La idea surgió luego de la reciente visita del consulado móvil de El Salvador a Charlotte, donde Escobar trabajó como voluntario.

“Estaba en el área de tomar huellas. Mucha gente no sabía como llenar la aplicación para sacar el pasaporte y cuando les pregunté por qué no podían hacerlo me dijeron que no sabían leer ni escribir”, dijo Escobar.

Al ver esa necesidad en la comunidad, Escobar se ofreció para dar clases de alfabetización para adultos, en la sede de la organización UNISAL.

Las clases están previstas de comenzar el 15 de mayo y se dictarán inicialmente los lunes y martes a las 7 p.m.

Ana Miriam Carpio, directora de UNISAL invitó a la comunidad a aprovechar estas clases gratuitas de alfabetización.

“Dejen la pena a un lado y de verdad vengan”, dijo Carpio. “Pueden visitarnos en el 101 de West Sugar Creek Road o llamar al 704.521.6166”, añadió.