Echan para atrás liberación de la esposa del autor de masacre de Pulse

Una corte en Orlando, Florida, invalidó una orden judicial emitida el pasado 1 de marzo en la que se daba luz verde a la liberación de Noor Salman, viuda del autor de la matanza en la discoteca Pulse que dejó 49 muertos y 53 heridos la madrugada del pasado 12 de junio.

Según WFTV, televisora hermana de MundoHispánico, la nueva orden presentada ante la corte federal en Orlando revoca la fianza de 500,000 dólares otorgada a Salman y ordena a las autoridades mantenerla en custodia durante el juicio que se realiza en su contra.

La justicia acusa a Salman de ayudar a Mateen a planear y llevar a cabo el ataque en Pulse. Además, presentaron cargos en su contra por suministrar material de apoyo a una organización terrorista extranjera y de obstrucción de la justicia.

Sus abogados de Salman argumentaron, no obstante, que Salman no representaba ningún peligro para la sociedad y que sus familiares estaban dispuestos a poner sus casas como garantía para obtener el dinero para pagar su fianza.

#BREAKING– new court order says Noor Salman shall be detained until trial, revoking previous bond order—> #Pulse pic.twitter.com/9ZxbiEhzrn

— Karla Ray (@KRayWFTV) 10 de marzo de 2017