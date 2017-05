Desalojan varios establecimientos en el centro de Atlanta por paquete sospechoso

Varios establecimientos han sido evacuados en el centro de la ciudad de Atlanta debido a un paquete sospechoso, informó la policía de Atlanta.

Agentes respondieron a una llamada de alerta que los llevó a la 2 Peachtree St, dijo la oficial Lisa Bender a The Atlanta Journal-Constitution.

“Ellos está evacuando los negocios circundantes como medida de precaución”, dijo Bender.

En centro comercial Underground Atlanta fue uno de los lugares desalojados.

El servicio de trenes de MARTA (north-south y el east-west) está retrasado, debido a la actividad policial en Five Points, de acuerdo con las autoridades.

Con información de The Atlanta Journal-Constitution

Due to police activity at Five Points, customers requiring E/W travel between Dome-King Memorial must-Read more: https://t.co/elOWwhvapC

— MARTA (@MARTASERVICE) May 19, 2017