ÚLTIMA HORA: Tiroteo en Dallas deja a un bombero lesionado, autoridades buscan al agresor (VIDEO)

Un bombero resultó herido el lunes 1 de mayo cuando un hombre disparó a socorristas en Dallas, Texas, han informado varios medios de comunicación locales.

Los oficiales respondieron a un reporte de un posible suicidio cerca de las 11:30 a.m. hora de Texas, informó KDFW. En el lugar, vieron a un hombre con un rifle, quien presuntamente disparó al bombero y a otros oficiales.

El tiroteo se habría registrado en la cuadra 3100 Reynolds Avenue, según CBS Dallas.

Testigos han dicho a MundoHispánico que creen que el hecho fue una “emboscada” hacia las autoridades.

El sindicato de la policía de Dallas informó que los oficiales quedaron “atrapados por los disparos”. A esta hora, las autoridades aún buscan al presunto tirador.

La policía dijo que busca a un hombre que es calvo, quien probablemente cojea al caminar y que viste una camiseta verde oscura y pantalones de mezclilla. Él podría estar armado con un rifle.

A esta hora, Dolphin Road ha sido cerrada en ambas direcciones en la carretera I-30 y sólo la policía puede ingresar al área.

Las autoridades dijeron que el bombero lesionado fue transportado al hospital Baylor. Su condición no ha sido dada a conocer, informó CBS.

EN DIRECTO:

There is another active shooter in Dallas. This time a fireman has been shot, and officers are pinned down by gunfire. Please pray!

— Dallas Police Assoc (@DPA_PoliceAssoc) May 1, 2017