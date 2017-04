Tornados arrasan condado de Texas, dejan cinco muertos y medio centenar de heridos (VIDEOS Y FOTOS)

Al menos cuatro tornados que tocaron tierra en Texas el sábado 29 de abril dejaron cinco muertos, casi medio centenar de heridos y miles de estructuras dañadas, confirmaron las autoridades el domingo 30.

Significant tornado occurred in Canton yesterday. Survey team still in the area. More updates to come! #Canton #txwx pic.twitter.com/Y5m7vcS3g7 — NWS Fort Worth (@NWSFortWorth) April 30, 2017

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo en una conferencia de prensa que al menos 5,000 estructuras, incluidas viviendas y negocios, resultaron dañadas por los tornados y que las donaciones monetarias son necesarias para los damnificados, especialmente en Canton, condado de Van Zandt, en donde la fuerza de los vientos destruyó casas y hasta arrasó con un concesionario de vehículos.

Canton está ubicado unas 50 millas al este de Dallas.

Incredible Close-Up Footage of Reported Tornado in Canton, Texas – WeatherNation pic.twitter.com/YjnwFEpS0o — Breaking911 (@Breaking911) April 30, 2017

Las fuertes tormentas del sábado afectaron también regiones de otros estados, como Missouri y Arkansas.

En Missouri, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo de una mujer de 72 años en el suroeste de ese estado, luego de que las aguas desbordadas arrastraran su carro y lo destruyeran, informó CNN.

Mientras que en Arkansas, una mujer murió luego de que un árbol cayera en su casa rodante en la localidad de De Witt, ubicada a unas 80 millas al este de Little Rock, informó la policía.

Join me in thanking the Texas Task Force 2 crew doing search & rescue missions after the Canton tornado. #txlege pic.twitter.com/YxT3vhdfRu — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 30, 2017

Texas Task Force 2 has been sent to help the Canton & Van Zandt areas respond to weather. #txlege @TexasTaskForce2 pic.twitter.com/bBYdI1DS5Z — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 30, 2017

Para donar dinero visite la pagina give.salvationarmyusa.org/cantontornado o llame 1-800-SAL-ARMY.