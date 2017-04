Tiroteo en edificio de oficinas de Dallas deja dos muertos (VIDEO)

El Departamento de Policía confirmo la muerte de dos personas en tiroteo regustrado la mañana del lunes 24 de abril en un edificio de oficina de Dallas.

Un hombre entró al lugar, disparó y mató a una mujer quien era su supervisora, dijo Randy Blankenbaker, asistente del comandante de policía de Dallas.

Detalles sobre un motivo aún no se conocen, pero según Blakenbaker, el hombre era empleado del negocio. Los oficiales recibieron la llamada a las 10:46 a.m. y a las 12:45 p.m., cuando los oficiales llegaron, encontraron a un hombre y una mujer muertos en una sala de reuniones del séptimo piso.

Para entrar, los oficiales tuvieron que forzar la entrada y un oficial resulto lesionado. Blakenbaker dijo que el oficial fue transportado al hospital.

El edifico está ubicado entre la calle Schroeder y la vía de LBJ. Blakenbaker agregó que el hombre era empleado. La identidad de ambos aun no conoce debido a que aun no se ha informado familiares, dijo la Policía.

