Organizaciones proinmigrantes del norte de Texas crean alianza contra ley SB 4 (VIDEO)

Una docena de organizaciones en Dallas, Texas, demostraron su unión al formar una alianza en contra de la ley SB 4, la cual algunos han nombrado antinmigrante o una normativa del tipo ‘demuestra sus papeles’.Una docena de organizaciones en Dallas, Texas, demostraron su unión al formar una alianza en contra de la ley SB 4

Representantes del Latino Center for Leadership Development, RAICES, Proyecto de Defensa Laboral, Lawyers for America, Coalition of Evangelical Alliances of Texas,

Faith in Texas, LULAC, AFL-CIO, TOP, Dallas Peace and Justice Center, Texas Young Democrat y North Texas Dream Team se dirigieron al público y dejaron claro que están disponibles para aportar apoyo.

Organizadores enfatizaron que la ley SB4 aún no entra en vigencia y personas que son víctimas de persecución o racismo por las autoridades deben reportarlo.

Activistas también animaron a la comunidad a no vivir en temor sino a educarse y conocer sus derechos.

El jueves 11 de mayo por la noche, North Texas Dream Team tendrá una reunión comunitaria para discutir SB 4. El evento inicia a las 7 p.m. y se realizará en el 930 W. Page.

El sábado 13 de mayo, North Texas Dream Team tendrá un taller de DACA en la preparatoria Spruce ubicada en la calle 9722 Old Seagoville Rd.

Para registrarse visite el sitio de web immi.gr/daca513