Niños mueren electrocutados en parque de Fort Worth, Texas

Las tormentas del miércoles 29 de marzo dejaron árboles y cables eléctricos caídos, y también se les atribuye la muerte de dos menores de edad en el parque Oakland Lake Park, en Fort Worth, Texas.

Medios de comunicación locales reportan que dos hermanos, de 11 y 12 años de edad, fueron electrocutados al norte del parque en una zona boscosa. Según WFAA el cable de electricidad incluso incendió el pasto.

Al cierre de esta nota, las autoridades no habían confirmado la identidad de los menores, aunque varios medios aseguraron que se trata de niños hispanos.

MundoHispánico habló con personas que frecuentan el parque el jueves 30 por la mañana. María Juárez, quien dijo que camina en el parque por las mañanas con sus amigas, aseguró que no había visto los cables caídos el miércoles, pero que sí vio arboles derrumbados.

El jueves había empleados de la Ciudad cortando arboles derrumbados por la tormenta. Empleados de la compañía de electricidad Oncor también estaban presente.

Oncor dijo a través de un comunicado que están trabajando con las autoridades para determinar la causa del incidente. “Nuestros pensamientos y oraciones de corazón están con a la familia. Instamos a todos nuestros clientes a tratar cada línea eléctrica como si tuviera corriente”, explicó la compañía en el documento.

Máyela Alaniz, residente de Fort Worth, estaba en el parque el jueves sin conocer lo que había sucedido un día antes, pero dijo que frecuentemente ve niños jugando en el bosque.

“No hay aviso que hay cables eléctricos, solamente se ven los arboles”, explicó Alaniz.

Alaniz y Juárez agregaron que el parque es muy visitado por las familias y usualmente después de las horas de escuela y los fines de semana se encuentra lleno.

Please be careful when clearing debris after a storm. Remember, DO NOT remove debris or tree limbs near power lines. pic.twitter.com/2doslQC2R6

— Oncor (@oncor) March 29, 2017