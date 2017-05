Niño hispano de 7 años habría sido arrestado y trasladado a centro de salud mental en Dallas

Un niño de siete años identificado por medios de comunicación de Dallas, Texas, como Yosio López habría sido arrestado en una escuela local y trasladado a un centro de salud mental.

A través de las redes sociales una foto del presunto menor esposado ha sido difundida y ha generado alarma en la comunidad. El supuesto arresto ocurrió el 9 de mayo.

Según la televisora NBCDFW, el niño esté en educación especial debido a un trastorno hiperactivo de déficit de atención. El menor asiste la primaria Gabe P. Allen en Dallas y el abogado de la familia, Amar Dhillon, le dijo a la estación que la policía del distrito usó fuerza excesiva. Según el abogado, López recibió una descarga de un arma aturdidora taser y fue golpeado con un bastón.

El Distrito Escolar de Dallas dijo que los policías del distrito no tienen pistola paralizantes y que el menor no fue arrestado, como la familia indica. Aunque la portavoz, Robyn Harris, no pudo confirmar lo sucedido debido a leyes de privacidad, agregó que en general la administración está entrenada para calmar situaciones cuando el estudiante es designado con necesidades de educación especial.

El distrito envió esta declaración a MundoHispánico:

“El Distrito Escolar Independiente de Dallas se compromete a educar a todo el niño cada día, y al hacerlo creemos en proveer un ambiente de aprendizaje productivo que sea seguro para todo el personal y los estudiantes. Aunque ha habido interés de los medios de comunicación en un supuesto incidente en uno de nuestros campus de Dallas ISD, debido a las leyes federales de confidencialidad que protegen la privacidad de todos los estudiantes y sus familias, no podemos confirmar públicamente o negar la información reportada. Mantenemos nuestro compromiso de servir a todos los estudiantes y asegurar que su salud y seguridad nunca se vean comprometidas mientras nos enfocamos en el logro del estudiante”.

Según el abogado, López fue trasladado a un centro de salud mental sin que la madre fuera consultada.

MundoHispánico intentó comunicarse con el abogado para obtener más detalles, pero no recibimos respuesta antes de publicar esta historia.