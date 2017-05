Hispanos destacan entre víctimas y agresores durante semana violenta al norte de Texas

En menos de una semana, la región norte de Texas ha tenido tres diferentes tiroteos, los cuales han dejado seis muertos, tres de los cuales son hispanos, confirmaron las autoridades.

El miércoles 3 de mayo por la noche, el Departamento de Policía de Irving reveló la identidad de la víctima del tiroteo en North Lake College, quien respondía al nombre de Janeera Nickol González, de 20 años, quien era estudiante. El sospechoso también fue identificado como Adrián Víctor Torres, de 21 años, quien era ex estudiante del colegio, según funcionarios del centro educativo.

El colegio estará cerrado hasta el lunes 8 de mayo y los alumnos que dejaron sus pertenecías pueden ir al a la biblioteca entre 9 a.m. a 11 a.m. donde autoridades los acompañarán a recogerlas, dijo Ann Hatch, portavoz del Dallas County Community Colleges District (DCCCD, por sus siglas en inglés).

Attached is a media release regarding a murder/suicide that occurred earlier today. pic.twitter.com/396fyD06HP

— Irving Police Dept. (@IrvingPD) May 4, 2017