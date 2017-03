EXCLUSIVA: Habla la madre del niño que se suicidó en Dallas tras acoso escolar (VIDEO)

Julio Ortiz era un niño alegre, pero en las últimas semanas, su mamá, Mayra Rodríguez, empezó a ver un cambio en su comportamiento, dijo ella. Ortiz, de 11 años, estaba en sexto grado.

Rodríguez dijo que al principio pensó que era porque su hijo ya estaba entrando en la adolescencia, pero nunca se imaginó que el menor se quitaría la vida. Todo, según la madre, luego de que fuera víctima de bullying o acoso escolar.

El 8 de marzo cambió la vida de la familia. Ortiz comenzó a repartir su ropa a su hermano menor, algo a lo que su familia no puso mucha atención entonces, pero ahora dicen que sí habían señales de alerta.

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental o National Institute of Mental Health, en el 2014 se registraron más de 400 casos de suicido entre niños con edades de entre 10 y 14 años de edad.

El suicido es la segunda causa principal de muerte en personas entre las edades de 10 a 34 años de edad.

Rodríguez aseguró que la escuela no hizo su parte para garantizar la seguridad de su hijo. La portavoz del Distrito Escolar de Dallas, Robyn Harris, dijo que de momento no pueden confirmar si Ortiz era víctima de bullying o acoso escolar, debido a que la información de los estudiantes es privada y no de acceso público.

Aunque Harris agregó que el distrito tiene una política en contra del bullying, no pudo confirmar cuáles servicios se les ofrecen a los jóvenes si son víctimas del acoso. Rodríguez dijo que su hijo intentó pedir ayuda a través de la consejera escolar, quién no habría aportado el apoyo que necesitaba.

