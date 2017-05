En las últimas dos semanas el norte de Texas ha visto varias tragedias con tiroteos y desastres naturales, y debido a que precisamente el mes de mayo es reconocido como el Mes para generar conciencia sobre el Trauma, la Cruz Roja anima a la comunidad a donar sangre antes de una nueva calamidad.

“Cada dos segundos una persona necesita una transfusión de sangre a través del país”, dijo Jan Hale, portavoz de la Cruz Roja.

De acuerdo al Departamento de Salud de Texas, en el 2013 se registraron 767 muertes por accidente en el condado de Dallas.

Hale agrega que la sangre tiene una vida útil de entre 21 a 35 días, por lo que es importante que personas hagan donaciones antes de un desastre natural o tragedia.

La Cruz Roja necesita sangre tipo O, la cual se estima que tienen el 60 por ciento de los hispanos. La sangre tipo O es compatible con cualquier tipo de beneficiario.

“Durante el verano aumenta la necesidad y la escasez de sangre”, dijo Hale.

La portavoz agregó que en un accidente de auto se pueden utilizar hasta 100 pintas de sangre, lo que equivale a unos 43 litros de sangre. Se estima que una persona tiene unos cinco litros en su cuerpo.

El 20 por ciento de donaciones son de estudiantes universitarios y de la preparatoria, debido a las vacaciones de verano la Cruz Roja enfrenta una escasez de donaciones. Hale dice que la institución también necesita de plasma tipo AB.

El plasma es utilizado para víctimas de quemaduras y enfermedades autoinmunes. El plasma tiene una vida útil de 1 año.

En un esfuerzo para aumentar el número de donaciones, la Cruz Roja tiene una campaña a través del 14 de mayo en la cual las personas que donan tienen la oportunidad de ganar una de tres tarjetas de regalo de mil dólares de GiftCertificates.com.

“Donar sangre es una manera de seguir la cadena de favores”, dijo Hale.

La portavoz agregó que las donaciones pueden ayudar a cualquier persona a través del país.

Citas para donar pueden ser programadas usando la aplicación gratuita Red Cross Blood Donor App, visite redcrossblood.org o llame al 1-866-767-8432.

Próximas oportunidades para donar sangre:

_______________

Collin

Allen

5/14/2017: 12 p.m. – 6 p.m., Walmart Store 3574, 1520 E Exchange Pkwy

5/15/2017: 12 p.m. – 6 p.m., Holiday Inn Express, 205 Central Expressway N

5/20/2017: 8 a.m. – 2 p.m., East Allen LDS Chapel, 1404 East Main Street

Dallas

5/27/2017: 9 a.m. – 3 p.m., Master Networks, 18383 Preston Road, Suite 150

McKinney

5/23/2017: 12 p.m. – 6 p.m., American Red Cross Dallas Chapter McKinney Branch, 1450 Red Bud Blvd

5/25/2017: 10 a.m. – 3 p.m., Baylor Medical Center at McKinney, 5252 W. University Drive

Plano

5/22/2017: 11 a.m. – 5 p.m., Chili’s Plano, 3601 N Central Expy

5/24/2017: 9 a.m. – 3 p.m., Billingsley Company, 6100 West Plano Parkway

5/31/2017: 9 a.m. – 3 p.m., Billingsley Company, 6404 International Parkway, Suite 2032

Wylie

5/16/2017: 9 a.m. – 3 p.m., Wylie High School, 2550 W.FM 544

_______________

Dallas

Addison

5/25/2017: 10 a.m. – 3:45 p.m., The Colonnade Center Tower I, 15301 Dallas Parkway

Carrollton

5/30/2017: 10 a.m. – 4 p.m., Covenant Church, 2644 E Trinity Mills Rd

Dallas

5/15/2017: 9:30 a.m. – 2 p.m., Franklin D. Roosevelt High School, 525 Bonnie View Road

5/18/2017: 9 a.m. – 3 p.m., CallisonRTKL, 1717 Pacific Avenue

5/19/2017: 9 a.m. – 3 p.m., Pinkston High School, 2200 Dennison St.

5/19/2017: 10 a.m. – 4 p.m., Northpark Center, 8687 N Central Expy.

5/24/2017: 9 a.m. – 3 p.m., Dallas Love Field Airport, 8008 Herb Kelleher Way

5/26/2017: 9 a.m. – 3 p.m., Chateau Plaza, 2515 McKinney Ave., Suite 870

5/27/2017: 10 a.m. – 3 p.m., TitleMax Dallas, 6521 E. NorthWest Highway

5/27/2017: 10 a.m. – 3 p.m., St. Luke United Methodist Church, 5710 East R L Thornton Fwy

5/30/2017: 10 a.m. – 4 p.m., 8080 North Central Expwy Suite 1430, 8080 North Central Expressway

Irving

5/28/2017: 10 a.m. – 4 p.m., Lowe’s Irving, 3500 W Airport Fwy

Mesquite

5/11/2017: 9:30 a.m. – 2:30 p.m., North Mesquite High School, 18201 LBJ Frwy.

5/20/2017: 12 p.m. – 6 p.m., Mazda of Mesquite, 15900 LBJ Fwy

Richardson

5/21/2017: 8:30 a.m. – 1:30 p.m., Congregation Beth Torah, 720 West Lookout Drive

_______________

Tarrant

Arlington

5/30/2017: 12 p.m. – 6 p.m., Lowe’s – Arlington, 1000 W. Arbrook Blvd.

Azle

5/25/2017: 10 a.m. – 4 p.m., Azle Memorial Library, 333 W. Main St.

5/12/2017: 9 a.m. – 3 p.m., North Side High School, 2211 McKinley Ave

5/15/2017: 9:30 a.m. – 3:30 p.m., Fort Worth Can Academy Campus Drive, 4301 Campus Drive

5/31/2017: 9 a.m. – 4 p.m., Frost Bank, 4200. Hulen Street

Grapevine

5/26/2017: 10 a.m. – 4 p.m., Texas Toyota of Grapevine, 701 East Highway 114

5/26/2017: 11 a.m. – 4 p.m., Baylor Scott & White Medical Center, 1650 West College Street

Southlake

5/18/2017: 10:30 a.m. – 4:30 p.m., Florence Elementary School, 3095 Johnson Road

5/21/2017: 8 a.m. – 2 p.m., White’s Chapel United Methodist Church, 185 S. White Chapel Blvd



